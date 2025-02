Grande émotion en Israël: une foule rend hommage à Shiri Bibas et ses deux jeunes enfants tués à Gaza

Des milliers d'Israéliens ont rendu hommage à Shiri Bibas et ses deux enfants, tués en captivité à Gaza et restitués la semaine dernière.

Des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi matin le long des routes en Israël pour saluer le passage du cortège funéraire transportant les dépouilles de Shiri Bibas et ses deux petits garçons tués en captivité à Gaza, devenus le symbole de la tragédie des otages.

Les dépouilles de Shiri Bibas et de ses enfants, Kfir et Ariel, âgés de huit mois et demi et quatre ans au moment de leur enlèvement dans leur kibboutz de Nir Oz lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, ont été restituées à Israël la semaine dernière par le mouvement islamiste palestinien dans le cadre du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.