Grève de travailleurs portuaires au Canada, une importante voie navigable fermée

Des centaines de salariés de l'entreprise chargée de la gestion des voies navigables entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent, au Canada, sont entrés en grève dimanche, faute d'accord avec la direction sur les salaires.

Cet ensemble stratégique d'écluses, canaux et voies naturelles, qui permet de transporter d'immenses quantités de marchandises -- céréales et métaux notamment -- entre le centre de l'Amérique du Nord et l'Atlantique "sera fermé jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé", a fait savoir la direction dans un communiqué.

Aucun accord n'a été trouvé entre le syndicat Unifor et la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent avant l'échéance de 23H59 samedi soir.