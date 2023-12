Grèves en Jordanie, au Liban et en Cisjordanie en faveur d'un cessez-le-feu

Les magasins, les écoles et les services publics de Jordanie, du Liban et de Cisjordanie sont restés fermés lundi en signe de protestation contre la guerre dans la bande de Gaza. Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un appel mondial à la grève pour soutenir un cessez-le-feu.

Dans la capitale jordanienne, Amman, et dans d'autres villes, les rues étaient désertes. Les magasins ont apposé sur leurs portes des affiches informant les clients qu'ils participaient à la grève. Au Liban, les administrations et les écoles ont été fermées. En outre, en Mauritanie, pays d'Afrique de l'Ouest, tous les examens et cours prévus ont été annulés pour permettre aux élèves de participer à des "activités de soutien à Gaza".

Les services publics sont également restés fermés en Cisjordanie lundi. Les écoles, les universités et les banques ont participé à la grève générale dans le territoire palestinien, indiquent les médias.