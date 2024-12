Guerre en Ukraine: la Russie a utilisé 370 drones, 280 bombes planantes guidées et 80 missiles la semaine dernière

La semaine dernière, la Russie a utilisé plus de 370 drones, 280 bombes planantes guidées et 80 missiles de tous types pour attaquer l'Ukraine, affirme dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Même la veille de Noël, les terroristes ont mené une attaque aérienne massive", a-t-il écrit sur Facebook.

Les attaques russes ont principalement visé les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cependant, les Russes ont également attaqué au hasard des bâtiments résidentiels. Plusieurs personnes en sont mortes.

Selon le ministère britannique de la Défense, la Russie a changé de tactique en matière d'attaques de missiles et de drones. Depuis août 2024, Moscou prend plus de temps entre les attaques pour se réapprovisionner. La Russie se concentre désormais sur des vagues d'attaques plus importantes plutôt que sur des attaques régulières et plus petites. Avec des attaques d'une telle ampleur, la Russie submerge les défenses aériennes ukrainiennes.