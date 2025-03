Appel Trump-Zelensky: voici ce qu'ont décidé les deux présidents

Les combats se sont poursuivis en Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi.

Le président américain Donald Trump a passé environ une heure au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La conversation téléphonique a été "très bonne", a écrit M. Trump sur réseau Truth Social.

"Je viens d'avoir un très bon appel avec le président de l'Ukraine Zelensky. Il a duré environ une heure. Une grande partie de la discussion a été basée sur l'appel passé hier avec le président Poutine pour aligner les demandes et besoins à la fois de la Russie et de l'Ukraine. Nous sommes sur la bonne voie", a déclaré le président américain.

Le président ukrainien s'est également dit satisfait de l'échange qu'il a eu avec son homologue américain.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg