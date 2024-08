"Horrible": l'ONU réagit à l'attaque de colons israéliens en Cisjordanie

Le ministère palestinien de la santé a déclaré qu'un homme de 23 ans avait été tué et qu'un autre avait été grièvement blessé par balle à la poitrine lors de l'attaque du village de Jit, à l'ouest de Naplouse.

Des images de vidéosurveillance fournies par un habitant de Jit montrent le moment où son quartier a été attaqué par des colons juifs en Cisjordanie occupée. Les images montrent également des habitants inspectant les épaves de voitures calcinées et les dégâts à l'intérieur d'une maison incendiée.

L'Etat israélien est responsable de certaines violences meurtrières dans ce territoire palestinien et celles-ci doivent "cesser", a lancé en conférence de presse à Genève la porte-parole du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani.

L'armée israélienne a raconté que "des dizaines de civils israéliens, certains masqués", étaient entrés jeudi à Jit, à l'ouest de Naplouse, et "avaient incendié des véhicules et des installations, jeté des pierres et des cocktails Molotov". "C'était horrible", a commenté Ravina Shamdasani.

"Ce qui est frappant (...), c'est que le meurtre d'hier à Jit n'est pas une attaque isolée et qu'il est la conséquence directe de la politique d'Israël de colonisation en Cisjordanie", a-t-elle poursuivi.

L'attaque a fait un mort tombé "sous les balles de colons" et un blessé grave, selon le ministère palestinien de la Santé. "Nous avons signalé ces dernières années que des colons attaquaient en toute impunité des communautés palestiniennes sur leurs terres en Cisjordanie et c'est vraiment là le nœud du problème : l'impunité dont jouissent les auteurs de violations aussi graves" des droits de l'homme, a dit Mme Shamdasani.