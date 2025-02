Il évoque un risque de "préjudices irréparables": un juge empêche l'équipe d'Elon Musk d'accéder à des données sensibles

Le juge Paul Engelmayer a suspendu l'accès à ces données personnelles et financières à "toute personne nommée par le pouvoir politique, tous les agents spéciaux du gouvernement" ainsi que "tous les employés gouvernementaux détachés par une agence extérieure au Trésor". Le Trésor est un département des États-Unis chargé de gérer les finances et la politique économique du gouvernement américain.

Le juge concerné a également ordonné au milliardaire Elon Musk, grand allié de M. Trump, et à ses équipes de la commission à l'efficacité gouvernementale (DOGE) de "détruire immédiatement toutes les copies du matériel téléchargé". Des décisions motivées par le risque de "préjudices irréparables" comme la "divulgation d'informations sensibles et confidentielles" et le "risque accru que les systèmes en question soient plus vulnérables qu'auparavant aux piratages", a-t-il écrit.