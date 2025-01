"Il peut frapper à plusieurs reprises": au Japon, une alerte au tsunami a été émise à la suite d'un séisme de magnitude 6,8

L'USGS a révisé à la baisse son estimation initiale de la magnitude, de 6,9 à 6,8, ajoutant qu'"il n'y a aucune menace de tsunami liée à ce séisme". L'agence météorologique japonaise a mis en garde contre de possibles vagues de un mètre et demandé à la population de rester à l'écart des zones côtières.

"Le tsunami peut frapper à plusieurs reprises. S'il vous plaît, n'entrez pas dans la mer et ne vous approchez pas des zones côtières", a déclaré l'agence sur X. Quelques petits tsunamis de quelque 20 cm ont été détectés dans des ports de la région, a indiqué l'agence météorologique.

Les images transmises en direct sur la chaîne publique NHK a montré une mer calme et des navires évoluant normalement. Seuls des dommages mineurs ont été signalés par les médias, comme une vitre brisée dans une gare ou des articles tombés des étagères dans quelques magasins. Un homme a été légèrement blessé en tombant dans son domicile.

Situé à la convergence de quatre plaques tectoniques majeures, le long de la bordure occidentale de la "ceinture de feu" du Pacifique, le Japon est l'un des pays au monde les plus exposés aux tremblements de terre. L'archipel de 125 millions d'habitants subit quelque 1.500 secousses par an et 18 % des tremblements de terre qui se produisent dans le monde.