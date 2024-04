"Impossible de trouver une raison sincère de faire un film sur Amy Winehouse": le nouveau biopic "Back to Black" est déjà critiqué

Partager:

Avec "Back to Black", c'est un nouveau biopic sur la carrière fulgurante et la vie houleuse de la chanteuse britannique Amy Winehouse qui s'apprête à sortir sur les écrans, à commencer par le Royaume-Uni vendredi.

Avant même sa sortie en France le 24 avril puis aux États-Unis et au Canada le 17 mai, le film a été critiqué pour ses partis pris sur la vie de la défunte chanteuse et pour avoir surfé sur la réputation sulfureuse de l'artiste, qui a profondément souffert de l'attention publique et du harcèlement des tabloïds. "Compte tenu de l'attitude de vautour avec laquelle on s'est acharné sur sa vie, il est presque impossible de trouver une raison sincère de faire un film sur Winehouse, ou du moins une raison qui ne soit pas motivée par l'appât du gain", a fustigé le journaliste musical Roisin O'Connor dans The Independent. À lire aussi Déluge de biopics musicaux, Amy Winehouse dernier crachin en date

Amy Winehouse, qui a été retrouvée morte d'une surdose d'alcool en 2011 à l'âge de 27 ans, a marqué le monde de la musique par sa voix soul éraillée, ses textes intimes et puissants, et son style unique inspiré des pin-up des années 1950, avec chignon choucroute, large trait d'eye-liner noir et multiples tatouages. En 2006, son deuxième album "Back to Black", récompensé d'un Grammy aux États-Unis, l'a fait connaître dans le monde entier, porté par son tube "Rehab", dans lequel la londonienne racontait sa bataille contre les addictions. Le biopic de la réalisatrice britannique Sam Taylor-Johnson ("Cinquante nuances de Grey") est le second film consacré à la chanteuse après le documentaire oscarisé d'Asif Kapadia, "Amy", en 2015, qui avait été décrié par la famille Winehouse.

Ce film, deuxième documentaire le plus rentable de l'histoire du box-office britannique, s'attardait trop sur les aspects négatifs de la vie de la star, avait dénoncé son père, qui fustigeait aussi sa représentation comme un homme "avide" et en "quête d'attention". Il a assisté lundi soir à la première du film à Londres avec son ex-femme, Janis, mais la réalisatrice Sam Taylor-Johnson a assuré que la famille de la chanteuse n'y avait pas contribué. "C'était important de les rencontrer par respect", a-t-elle expliqué au site Empire, "mais ils ne pouvaient pas changer les choses, ou me dicter ce que je devais tourner". À lire aussi Prometteur: le biopic sur Amy Winehouse se dévoile dans une première bande-annonce Quête de "vérité" La cinéaste a souligné avoir recherché "la vérité" sur la vie d'Amy Winehouse : "Amy aimait son père, quoi qu'il ait fait de bien ou de mal".