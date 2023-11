Islande: le magma se rapproche de plus en plus de la surface terrestre

Le magma sous la péninsule islandaise de Reykjanes, menacée par une éruption volcanique, se rapproche de plus en plus de la surface terrestre. La roche en fusion se trouve désormais à une profondeur d'environ 500 mètres, alors qu'elle était à 800 mètres mardi, a indiqué mercredi Benedikt Ófeigsson de l'Agence météorologique islandaise. La concentration du niveau de dioxyde de soufre dans l'air indique également une tendance à la hausse.

Grindavík, située à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik, est menacée depuis plusieurs jours par une éruption volcanique. Les quelque 3.700 habitants du village ont été contraints de quitter leurs maisons, samedi soir, car un tunnel de magma d'environ 15 kilomètres de long s'étend sous la ville jusqu'au fond de la mer. La piscine géothermique de Blue Lagoon, l'attraction touristique la plus célèbre du pays, a été fermée par mesure de précaution.

La police a également autorisé les habitants, mercredi, à retourner brièvement dans la ville évacuée de Grindavík pour récupérer leurs biens. Seules les personnes contactées personnellement par la police et qui n'avaient pas réussi à entrer dans la ville lors d'opérations similaires lundi et mardi ont été autorisées à revenir.

L'Institut météorologique a enregistré plus de 800 tremblements de terre entre minuit et 12h00 mercredi, ce qui ne représente pas "un changement significatif par rapport à la veille", a expliqué Ófeigsson. Les séismes étaient toutefois beaucoup plus faibles que vendredi. Une partie du tunnel de magma semble se solidifier, en particulier sur les bords. Cependant, du magma continue à affluer, ce qui rend la probabilité d'une éruption toujours élevée.