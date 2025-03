Israël cesse de fournir de l'électricité à la bande de Gaza: "Je viens de signer l'ordre d'arrêter immédiatement"

Israël va cesser de fournir de l'électricité à la bande de Gaza, a annoncé dimanche le ministre israélien de l'Energie, Eli Cohen, une semaine après la suspension de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien pour faire pression sur le Hamas.

"Je viens de signer l'ordre d'arrêter immédiatement de fournir l'électricité à la bande de Gaza", a-t-il déclaré dans une courte vidéo. "Nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour ramener tous les otages et assurer que le Hamas ne soit plus à Gaza le jour d'après" la guerre, a-t-il ajouté, alors qu'Israël et le mouvement islamiste palestinien s'accusent mutuellement de violer l'accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier.