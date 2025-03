Israël cesse de fournir de l'électricité à la bande de Gaza: Netanyahu met en place son plan "enfer"

"Nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour ramener tous les otages et assurer que le Hamas ne soit plus à Gaza le jour d'après" la guerre, a-t-il ajouté, alors qu'Israël et le mouvement islamiste palestinien s'accusent mutuellement de violer l'accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier.

L'unique ligne électrique entre Israël et Gaza alimente la principale usine de dessalement d'eau du territoire, qui dessert plus de 600.000 personnes. Les Gazaouis dépendent principalement de panneaux solaires et de générateurs à essence pour s'approvisionner en électricité.

Un chantage inacceptable

