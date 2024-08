Israël dit avoir "éliminé au moins 19 terroristes" lors de son raid sur une école à Gaza

L'armée israélienne a déclaré samedi avoir éliminé "au moins 19 terroristes du Hamas et du Djihad islamique" lors d'un raid sur une école de Gaza. L'établissement abritait des déplacés. L'attaque a provoqué la mort de 93 Palestiniens, selon la Défense civile du territoire.

"Les terroristes opéraient dans le but de mener des attaques contre les soldats israéliens (...) depuis l'intérieur de l'enceinte" de l'école, a-t-elle ajouté. Le communiqué souligne que "l'enceinte où se trouvaient les terroristes n'a pas subi de dégâts importants".

"À la suite d'une enquête des services de renseignement, nous pouvons confirmer qu'au moins 19 terroristes du Hamas et du Djihad islamique ont été éliminés", a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué. Elle y a publié les noms et les photos des personnes qu'elle présente comme étant les combattants tués.

De leur côté, les États-Unis se sont dits "profondément préoccupés par les informations faisant état de victimes civiles à Gaza" dans cette frappe meurtrière qui a provoqué un tollé international.

"Cela montre l'urgence d'un cessez-le-feu et d'un accord sur les otages, pour lesquels nous continuons à travailler sans relâche", a souligné un porte-parole de la Maison Blanche, Sean Savett, dans un communiqué. "Nous sommes en contact avec nos homologues israéliens, qui ont affirmé qu'ils visaient de hauts responsables du Hamas, et nous leur demandons plus de détails" sur la frappe, a assuré M. Savett.

Premier soutien militaire et diplomatique d'Israël, les Etats-Unis ont à plusieurs reprises exprimé leur frustration à l'égard de leur allié en raison des morts civiles et du désastre humanitaire provoqué par cette guerre déclenchée après l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.