Israël dit avoir frappé le "quartier général" du Hezbollah dans la banlieue de Beyrouth: les dégâts sont importants

De violentes frappes aériennes ont visé vendredi le bastion du Hezbollah dans la banlieue sud du Beyrouth, ciblant selon des télévisions israéliennes le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui est indemne selon une source proche de la formation pro-iranienne.

Six immeubles ont été totalement détruits par ces frappes, les plus violentes depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, selon une source proche du mouvement. Une montre une énorme explosion et d'épaisses colonnes de fumée s'élevant au-dessus des immeubles situés dans la banlieue sud.