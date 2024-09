"J'ai cru que l'immeuble allait s'écrouler sur moi": stupeur, sidération, puis panique lors de la frappe israélienne à Beyrouth

Il est un peu plus de 18H00 vendredi quand d'énormes explosions secouent Beyrouth. D'épaisses colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de la banlieue sud de la capitale. En quelques secondes, six immeubles ont été rasés.

"J'étais à la maison, oh mon Dieu, quelles frappes! J'ai cru que l'immeuble allait s'écrouler sur moi, comme si une roquette allait me tuer. Je n'ai pas les mots pour décrire ce sentiment", s'exclame Abir Hammoud, une enseignante d'une quarantaine d'années.

Sur les lieux des frappes, à Haret Hreik, se révèle le spectacle de plusieurs immenses cratères de plusieurs mètres de profondeur, des tonnes de gravats et de poussière grise. Selon une source proche du Hezbollah, six immeubles de cette banlieue densément peuplée ont été détruits.

Ces frappes, les plus violentes dans la banlieue sud de Beyrouth depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, se sont déroulées juste après le discours du Premier ministre israélien à l'ONU à New York.

Inflexible, Benjamin Netanyahu a promis de continuer à frapper le Hezbollah au Liban, rejetant l'appel international à un cessez-le-feu, avant d'écourter son voyage aux Etats-Unis pour rentrer en Israël.

Vendredi soir, les sauveteurs continuaient à s'activer dans les gravats. Un premier bilan officiel libanais faisait état de deux morts et 76 blessés.

Dans une déclaration sur X, la coordinatrice des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis, s'est déclarée "profondément inquiète du potentiel impact sur les civils des frappes massives" menées sur la banlieue sud. "La ville continue de trembler de peur. Tout le monde a besoin d'un cessez-le-feu urgent", a-t-elle écrit.

Depuis le début de la campagne de bombardements israéliens il y a une semaine visant des fiefs du Hezbollah dans le sud, l'est du Liban et la banlieue sud de Beyrouth, plus de 700 personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées, selon les autorités libanaises, et plus de 118.000 personnes déplacées selon l'Organisation internationale des migrations (OIM).