Japon : disparition suspecte d'un professeur chinois depuis un séjour dans son pays

Le professeur Fan Yuntao, un spécialiste du droit international et des sciences politiques de l'Asia University of Japan, une université de Tokyo, a disparu après être rentré en Chine en février 2023 dans le cadre d'un séjour qui devait être temporaire, selon plusieurs médias japonais.

Peu avant de se volatiliser, ce professeur de 61 ans avait prévenu son entourage que les autorités chinoises voulaient l'interroger, selon des sources diplomatiques citées par l'agence de presse japonaise Kyodo, qui pensent qu'il pourrait être toujours détenu.

Dans un communiqué publié lundi, l'Asia University of Japan s'est contentée d'indiquer que M. Fan était "en congé d'absence", tout "en espérant sincèrement" son retour pour assurer ses cours, confiés à quelqu'un d'autre en attendant.

Cette affaire rappelle le cas de Hu Shiyun, un professeur chinois qui enseignait la littérature et la linguistique chinoises dans une université de Kobe (ouest du Japon) et qui n'a plus donné de nouvelles depuis un voyage dans son pays d'origine l'été dernier.