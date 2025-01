"Je lui ai dit 'S'il te plait, ne pars pas, c'est dangereux'": le père de Matthew, tué lors de l'attaque à La Nouvelle Orléans, témoigne

Dans cette ville de La Nouvelle Orléans, qui accueille plus de 15 millions de visiteurs par an et de grands événements nationaux tels que le Carnaval ou le Super Bowl, le tourisme occupe une part importante de l'économie.

Sur place, force est de constater qu'il y a peu de traces de l'attaque qui a coûté la vie à 14 personnes. Un petit mémorial a été improvisé sur les lieux du drame. Les passants y déposent des fleurs, des bougies ou encore ces colliers de perles que les visiteurs ont normalement l'habitude d'enfiler dans cette Bourbon Street.

Un hommage poignant

Les visages, les prénoms et les noms des victimes ont été révélés depuis ce jeudi 2 janvier. Beaucoup de jeunes américains ont étont perdu la vie, ils étaient venus faire la fête. C'est le cas de Matthew, 25 ans. Il était technicien audiovisuel à la Nouvelle-Orléans. Son père lui a rendu hommage. "Je lui ai dit, s'il te plaît, ne pars pas, c'est dangereux là-bas", raconte Louis Tenedorio. "Ce n'est plus comme c'était avant, il y a beaucoup de crimes. S'il te plaît, reste ici. Et il m'a répondu, ne t'en fais pas papa, je t'aime. Et il est parti."

Après avoir réagi assez tardivement à Joe Biden, Joe Biden a annoncé qu'il viendrait sur place avec sa femme pour rencontrer les autorités locales et aussi rendre hommage aux victimes.