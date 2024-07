"Je suis un prisonnier politique", clame le leader kanak Christian Tein

Arrivé il y a une semaine au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, Christian Tein, soupçonné d'avoir orchestré les troubles contre la réforme électorale en Nouvelle-Calédonie, a reçu la visite non programmée de deux sénateurs, à laquelle un journaliste des Dernières Nouvelles d'Alsace, correspondant pour l'AFP, a pu assister.

Christian Tein, mis en examen notamment pour complicité de tentative de meurtre et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a pu librement s'exprimer sur ses conditions d'incarcération.

"J'étais en garde à vue à la gendarmerie de Nouméa et j'ai appris par le juge des libertés et de la détention qui j'irais à l'isolement du côté de Mulhouse", a raconté l'homme de 56 ans qui s'est toujours défendu d'avoir appelé à la violence, bas de training gris, tee-shirt blanc et lunettes sur le bout du nez.

- "Voyage interminable" -

"J'ai compris qu'il fallait retrouver de l'apaisement suite à toute cette médiatisation. On n'a pas le temps de se préparer à quoi que ce soit", a-t-il encore raconté aux sénateurs écologistes Jacques Fernique (Bas-Rhin) et Anne Souyris (Paris).