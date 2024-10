Joe Biden et d'autres Américains ont déjà voté... une semaine avant l'élection: en quoi consiste cette pratique du "early voting"?

Les premières enveloppes ont été envoyé le 6 septembre en Caroline du Nord. En 2020, avec l’épidémie de coronavirus, les votes par correspondance avaient connu une hausse importante. Plus de 7 Américains sur 10 avait voté avant le jour des élections.

Une pratique vieille de 20 ans

Cette pratique voit le jour en 2004. 32 Etats autorisent alors le vote anticipé. La pratique s’est, depuis, généralisée.

L’objectif est de booster la participation électorale, d’encourager les Américains à se rendre aux urnes.

Aux Etats-Unis, le vote se tient un mardi, et non un dimanche comme chez nous. Certains citoyens travaillent et ne peuvent prendre congé pour aller voter. Si les citoyens ne sont pas disponibles le jour J, ils peuvent donc anticiper et faire valoir leur vote.

Petit bonus : cela permet de désengorger les bureaux de vote en réduisant l’affluence le jour des élections.

Des votes tenus secrets

Bien que ces votes aient été actés, ils restent tenus secrets jusqu'à la fin du scrutin officiel, le 5 novembre au soir. Il est donc impossible de dessiner une tendance sur base de ces votes, pour ne pas influencer le reste de la campagne électorale. Au contraire, en 2020, le nombre important de votes par correspondance avait retardé les résultats… Il y avait eu plusieurs jours de retard, car pour ces votes, le dépouillement prend un peu plus longtemps.