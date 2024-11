Kamala Harris félicite Donald Trump, Joe Biden l'invite à la Maison Blanche

A la suite des résultats, Kamala Harris a Elle a appelé Donald Trump pour reconnaître sa défaite, une étape cruciale après que ce dernier a obtenu 277 grands électeurs sur les 538 du collège électoral, selon des résultats provisoires.

La vice-présidente, qui avec cet appel reconnaît sa défaite, a évoqué avec le futur président l'importance d'une passation pacifique du pouvoir et d'être un président pour tous les Américains, a ajouté ce conseiller qui s'est exprimé sous couvert de l'anonymat. Donald Trump et Kamala Harris ont "convenu de la nécessité d'unifier le pays" lors de leur appel, a affirmé le porte-parole du républicain. "Le président Trump a remercié la vice-présidente Harris pour sa détermination, son professionnalisme et sa persévérance tout au long de la campagne, et les deux dirigeants ont convenu de la nécessité d'unifier le pays", a indiqué Steven Cheung dans un communiqué.