La Chine annonce qu'elle va entraîner 3.000 policiers étrangers dans l'année

La police chinoise a entraîné depuis un an 2.700 policiers venus de l'étranger et prévoit de le faire pour 3.000 autres ces 12 prochains mois, a déclaré le ministre de la sécurité publique Wang Xiaohong lors d'une conférence sur la sécurité organisée dans la ville portuaire de Lianyungang, dans l'est de la Chine.

"Nous allons (également) envoyer des consultants policiers dans les pays qui en ont besoin pour mener des formations pour les aider à améliorer rapidement et efficacement leurs capacités à faire appliquer la loi", a-t-il ajouté.