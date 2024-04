La liaison ferroviaire entre les Pays-Bas et la Suisse vouée à disparaitre

Après un siècle de liaisons ferroviaires entre la Suisse et les Pays-Bas, cette connexion prendra fin le 15 juillet, rapporte le journal néerlandais De Volkskrant vendredi. Les chemins de fer allemands ne veulent plus exploiter cette ligne vers Bâle. En revanche, il y aura une nouvelle ligne entre les Pays-Bas et Munich à partir de décembre.