La reine Mathilde visite un hôpital pour mères et enfants en Côte d'Ivoire

La reine Mathilde a visité lundi l'hôpital Mère-Enfants Dominique Ouattara à Bingerville, une ville située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Dans cet établissement spécialisé pour les mamans et leurs enfants, la Reine, elle-même logopède, a rencontré de jeunes patients qui ont reçu des implants cochléaires à la suite d'une opération chirurgicale et qui réapprennent maintenant à parler.

"Un autre avenir pour les enfants d'Afrique". Voilà la devise qui orne le hall d'entrée de cet hôpital qui a été inauguré en 2018 par la fondation Children of Africa, présidée par Dominique Ouattara, l'épouse du président ivoirien. L'hôpital dispose de 130 lits. Un quart des patients sont issus de milieux défavorisés et sont entièrement pris en charge par la fondation, elle-même créée en 1998 par Mme Ouattara.

La Première dame de la Côte d'Ivoire et la reine Mathilde ont été accueillies lundi entre chants et danses par les chefs de village et les médecins. Elles ont visité les services de néonatologie, d'oncologie pédiatrique et de pédiatrie de l'hôpital. La reine Mathilde a pris le temps de discuter avec certains jeunes patients et leurs mères.