La ville de Goma, à l’est de la RDC, est en plein chaos: au moins 17 morts et près de 370 blessés après de violents combats

Les combats ont fait rage lundi à Goma, à la frontière du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, entre les forces congolaises et les combattants du groupe armé M23 alliés à des troupes rwandaises, faisant 17 morts et près de 370 blessés.

Dans le centre de la cité, des détonations d'artillerie soutenues et d'intenses rafales d'armes légères ont résonné une grande partie de la journée, selon des journalistes de l'AFP. En fin d'après-midi, les tirs étaient moins fréquents mais toujours nourris vers l'aéroport.

Au terme d'une progression éclair au cours des dernières semaines, et depuis l'échec d'une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola mi-décembre, des combattants du M23 ("Mouvement du 23 mars") et des soldats rwandais, dont le nombre est estimé au total à plusieurs milliers en RDC selon l'ONU, sont arrivés aux portes de Goma dimanche.

Au moins 17 personnes ont été tuées et 367 blessées dans ces combats, selon les bilans de plusieurs hôpitaux obtenus par l'AFP.

Il est difficile de déterminer quelles parties de la ville sont tombées aux mains des M23 et soldats rwandais, et lesquelles restent contrôlées par Kinshasa. Capitale de la province du Nord-Kivu, Goma abrite un million d'habitants pour autant de déplacés.

La situation humanitaire à Goma est "extrêmement inquiétante", a alerté l'ONU, qui concentre désormais ses missions sur la protection des civils qui "paient le prix le plus élevé".

L'est de la RDC est secoué depuis plus de 30 ans par des conflits et des relations tumultueuses exacerbées depuis le génocide rwandais de 1994. La RDC accuse notamment le Rwanda de vouloir y faire main basse sur ses nombreuses richesses naturelles, ce que Kigali dément.

Le gouvernement congolais a assuré vouloir "éviter le carnage", selon son porte-parole Patrick Muyaya.

Le M23 avait crié victoire dès dimanche, "jour glorieux de la libération de la ville de Goma". Mais Goma s'est réveillé lundi dans un chaos de tirs et de détenus évadés de prison.

Certains soldats congolais sont passés du côté rwandais, passant la frontière à quelques kilomètres, pour rendre les armes, selon la radiotélévision rwandaise, confirmée par des sources onusiennes.

"Plus de 120 combattants des FARDC (armée congolaise) et des Wazalendo (miliciens pro-Kinshasa) sont arrivés ce (lundi) matin, nous les avons désarmés comme nous l'avons fait pour beaucoup d'autres ces dernières années", a confirmé à l'AFP le porte-parole de l'armée rwandaise, Ronald Rwivanga.

D'autres ont pris la fuite par bateau sur le lac Kivu. Sac au dos, armes à la main, et matelas sur l'épaule, ils ont débarqué au port de Bukavu, sur l'autre rive du lac séparant les deux villes, selon une vidéo consultée par l'AFP.

Dans certains quartiers, le M23 a été accueilli par des habitants en liesse sans qu'il soit possible de déterminer si leur réaction était nourrie par l'adhésion ou la peur.

"Déclaré la guerre"

Kinshasa a accusé dimanche le Rwanda de lui avoir "déclaré la guerre" en envoyant ce week-end de nouvelles troupes en RDC, entre 500 et 1.000 hommes selon des sources onusiennes, alors que l'ONU a appelé Kigali à retirer ses forces de la région.

Le Rwanda a répliqué qu'il conservait une "posture défensive durable" au vu des combats représentant "une menace sérieuse à la sécurité du Rwanda".

En début d'après-midi lundi, un porte-parole de l'armée rwandaise a annoncé que 5 civils ont été tués, 25 personnes grièvement blessées et d'autres plus légèrement dans une localité rwandaise frontalière de Goma, sans plus de précisions sur les circonstances.

L'avancée rapide du M23 vers Goma, doublée d'une escalade diplomatique entre la RDC et le Rwanda, ont abouti à la convocation par Nairobi d'une rencontre Tshisekedi-Kagame mercredi, a annoncé lundi le Kenya.

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine tiendra pour sa part mardi à la mi-journée une "session d'urgence" sur cette crise.

Le gouvernement congolais a par ailleurs exprimé sa "consternation" face à la déclaration "vague" du Conseil de sécurité de l'ONU, dimanche soir, qui n'a pas réclamé clairement le retrait des troupes rwandaises de son territoire, selon une lettre vue par l'AFP. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité sur la RDC se tiendra mardi après-midi.

Une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola avait échoué en décembre faute d'accord. Treize soldats de la force régionale d'Afrique australe (SAMIRDC) et la Monusco ont été tués dans des combats ces derniers jours, selon les armées des pays impliqués. Selon l'ONU, 400.000 personnes ont été déplacées par les combats depuis début janvier. Goma avait été brièvement occupée fin 2012 par le M23, né cette année-là et vaincu militairement l'année suivante.