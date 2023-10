L'artiste Tadashi Kawamata orne d'un nid de chaises la façade d'un immeuble à Paris

Un amas de chaises en bois rustique dégouline du troisième étage: l'artiste japonais Tadashi Kawamata, spécialiste des créations in situ et engagé dans une démarche écoresponsable, orne d'un de ses "nids" la façade d'un immeuble chic du centre de Paris.

Cette construction insolite pour la galerie Liaigre, salon d'exposition de décoration d'intérieur de luxe, souligne la relation entre l'art et l'architecture et interroge le public sur "une utilisation différente des meubles", explique M. Kawamata à l'AFP.

Tadashi Kawamata est l'auteur de plusieurs centaines d'œuvres in situ en France et dans le monde, de Montréal à Tokyo, en passant par New York, Barcelone, Metz, Nantes mais aussi Gand et Bruges.

Ses œuvres provoquent toujours des réactions fortes: "Soit les gens adorent, soient ils détestent", plaisante le plasticien.

Éphémère, la structure restera visible sur la galerie jusqu'au 31 octobre.