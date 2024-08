Le Canada au quatrième rang des pays émetteurs de carbone en 2023 à cause des feux de forêt

Un nombre important de brasiers ont fait rage au Canada en 2023, avec 15 millions d'hectares - soit 4% de la superficie forestière totale du Canada - brûlés et plus de 200.000 personnes évacuées.

En examinant les données satellitaires relativement à la présence de carbone dans les panaches de fumée des incendies qui ont brûlé de mai à septembre 2023, les chercheurs ont déterminé que 2.371 mégatonnes de dioxide de carbone (CO2) et de monoxyde de carbone (CO) ont été libérées. Le Canada est ainsi passé de la onzième à la quatrième place parmi les plus grands émetteurs de CO2 au monde, derrière la Chine, les Etats-Unis et l'Inde.

Les chercheurs préviennent que le temps chaud et sec à l'origine de ces incendies devrait devenir la norme d'ici 2050 et qu'il est "susceptible d'entraîner une augmentation de l'activité des incendies".

"Cela soulève la question de savoir si des feux potentiellement plus fréquents et plus intenses dans les décennies à venir ne vont pas réduire la capacité des forêts canadiennes à servir de puits de carbone", a déclaré à l'AFP Brendan Byrne, auteur principal de l'étude.