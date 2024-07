Le duopole entre Airbus et Boeing parti pour durer

Le chinois Comac ou le brésilien Embraer en embuscade? Malgré les difficultés d'Airbus et de Boeing à satisfaire l'énorme demande d'avions dans le monde, "les barrières à l'entrée" sont trop importantes pour remettre en cause leur duopole dans les prochaines années, estiment les acteurs du secteur.

Et dans les 20 prochaines années, les compagnies aériennes auront besoin de plus 42.000 avions neufs pour remplacer leur flotte par des avions émettant moins de CO2 et répondre au doublement attendu du trafic aérien mondial.

Un "important déficit" de production subsistera jusqu'en 2028 pour les A320, "plus longtemps" pour le 737 MAX, selon Richard Evans, analyste au cabinet Cirium.

Ce n'est pas pour autant qu'un nouvel entrant pourrait s'immiscer et combler le besoin d'avions.