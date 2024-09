Le groupe Etat islamique revendique l'attentat-suicide de lundi à Kaboul

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué mardi l'attentat-suicide qui a fait six morts et 13 blessés la veille à Kaboul devant les locaux du parquet général, sur la messagerie Telegram.

"Il a ensuite déclenché sa ceinture d'explosifs" au milieu de la foule, a ajouté Amaq, afin de "venger les musulmans retenus dans les prisons des talibans, particulièrement après leur transfert à la tristement célèbre prison de Bagram", l'ancienne base américaine proche de Kaboul.

Si l'EI a assuré avoir tué et blessé "plus de 45 personnes", les autorités talibanes s'en tenaient mardi à un bilan de six morts et 13 blessés dans l'attentat-suicide survenu en plein après-midi dans ce quartier très fréquenté.

Mardi matin, les lieux avaient été nettoyés et les mares de sang qui maculaient la chaussée la veille, selon des images crues ayant circulé sur les réseaux sociaux, avaient disparu, a constaté un photographe de l'AFP.