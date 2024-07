Le Hamas annonce 57 morts dans 5 frappes israéliennes sur Gaza, une école aurait été touchée

Trois heures plus tard, vers 01H00 et 01H30 locales mercredi (22H00 et 22H30 GMT mardi), M. Bassal a rapporté deux frappes supplémentaires qui ont fait sept et deux morts dans le centre de la bande de Gaza.

Les trois premières frappes meurtrières ont eu lieu à proximité d'une station-service d'Al-Mawasi à l'ouest de Khan Younès, sur une école administrée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) dans le camp de réfugiés de Nousseirat, et près d'un rond-point de Beit Lahia.

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir visé "des terroristes se servant d'une école de l'Unrwa dans la région de Nousseirat" et "un chef de compagnie" du Jihad islamique "dans l'ouest de Khan Younès".