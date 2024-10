Le Hamas a cherché le soutien de l'Iran et du Hezbollah pour l'attaque du 7 octobre

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a tenté de convaincre l'Iran et le Hezbollah de participer à l'attaque menée contre Israël le 7 octobre 2023. À cette fin, le groupe a même reporté son attaque d'une année, indique le New York Times, sur base de documents internes du Hamas.

Le New York Times indique également qu'un dirigeant du Hamas aurait rencontré un haut commandant iranien au Liban plusieurs mois avant l'attaque pour lui demander de l'aide. Ce commandant aurait offert son soutien au Hamas, mais davantage de temps aurait été nécessaire à son pays et au Hezbollah pro-iranien pour préparer l'opération, selon lui. Le procès-verbal ne précise toutefois pas le degré de détail du plan soumis par le Hamas à ses alliés.

La décision du Hamas d'attaquer Israël aurait également été influencée par le désir de perturber le rapprochement entre l'État hébreu et l'Arabie Saoudite. L'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et les tentatives d'Israël d'exercer un plus grand contrôle sur la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, a également joué un rôle dans cette décision.

Le Hamas et le Hezbollah n'ont pas réagi face à ces allégations. La mission diplomatique de l'Iran auprès des Nations unies a quant à elle démenti les révélations de l'article.