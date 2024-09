Le pape appelle les Indonésiens à suivre "le chemin du dialogue" lors d'une messe géante

Jeudi matin, illustrant l'importance du dialogue interreligieux au centre de cette visite papale de trois jours dans l'archipel indonésien dont la très grande majorité de la population est musulmane - pour moins de 3% de catholiques -, le pape argentin et le grand imam de la mosquée de Jakarta ont signé un document conjoint appelant à agir face à "l'instrumentalisation religieuse des conflits" et face au réchauffement climatique, lors d'une rencontre interreligieuse devant la mosquée Istiqlal.

"Je vous encourage à semer l'amour, à parcourir avec confiance le chemin du dialogue, à garder votre bonté et votre gentillesse (...) pour être des bâtisseurs d'unité et de paix", a déclaré François, au quatrième jour de sa tournée en Asie-Pacifique.

Dans la "Déclaration d'Istiqlal", les deux responsables religieux s'inquiètent de la "déshumanisation" liée à la "généralisation des conflits et de la violence" et appellent à "prendre des mesures décisives pour préserver l'intégrité de l'environnement naturel et de ses ressources".

Cette visite en Indonésie s'inscrit dans une tournée marathon dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, initialement prévue en 2020, mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19: François qui quittera Jakarta vendredi matin est ensuite attendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis au Timor oriental et à Singapour où il achèvera le 13 septembre un périple de 32.000 km.

Ce 45e voyage à l'étranger constitue un défi physique de taille pour le jésuite argentin, qui se déplace en fauteuil roulant mais apparaît souvent revigoré par les voyages et le contact avec les fidèles.