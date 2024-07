Le président du Panama prédit une augmentation du nombre de migrants vénézuéliens

Le président panaméen José Raul Mulino a prédit lundi une augmentation du nombre de migrants vénézuéliens traversant la jungle du Darién, entre Colombie et Panama pour se rendre aux États-Unis, après la réélection contestée dimanche de Nicolas Maduro au Venezuela.

Depuis le début de l'année, plus de 200.000 personnes ont fait la traversée de ce dangereux couloir de jungle, dont deux-tiers de Vénézuéliens, selon les chiffres officiels panaméens.

"Je pense, et j'espère me tromper, que le flux de Vénézuéliens (à travers le Darién) va augmenter pour des raisons évidentes. Nous devons également prendre les décisions qui s'imposent pour protéger leur vie, leur intégrité et permettre aux personnes qui veulent émigrer aux États-Unis de le faire", a déclaré M. Mulino lors d'une conférence de presse.