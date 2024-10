Le Royaume-Uni prépare l'évacuation éventuelle de civils du Liban

Les Britanniques ont également organisé un vol charter mercredi pour transférer des civils du Liban. La situation est devenue plus dangereuse depuis que l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre dans le sud du pays, après des jours de frappes aériennes intenses sur des cibles du Hezbollah.

À la suite de l'attaque de missiles iraniens contre Israël, deux avions de chasse britanniques et un avion-citerne ont également décollé de Chypre dans la nuit de mardi à mercredi, selon le ministère britannique de la Défense. Ces avions ne peuvent pas abattre de missiles et n'ont donc pas attaqué de cibles. "Ils ont toutefois joué un rôle important dans le cadre de la dissuasion et des efforts visant à empêcher une nouvelle escalade", a déclaré le ministère.