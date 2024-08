Le Rwanda et le HCR prolonge un accord pour l'évacuation de réfugiés de Libye

Selon le communiqué, plus de 2.300 réfugiés et demandeurs d'asile d'Erythrée, du Soudan, du Soudan du Sud, de la Somalie, de l'Ethiopie, du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, de Guinée, de Côte d'Ivoire et du Mali ont été évacués depuis la signature du protocole d'accord. Environ 1.800 ont été orientés vers des pays tiers.

"L'accord affirme de nouveau l'engagement de toutes les parties à protéger et rechercher des solutions durables pour les réfugiés et les demandeurs d'asile évacués de Libye", précise le texte.

En 2019, le Rwanda s'était dit prêt à accueillir jusqu'à 30.000 Africains présents en Libye.

Le communiqué ajoute que le HCR va "continuer de fournir la protection et l'aide nécessaire, y compris l'hébergement, la nourriture, les soins médicaux et d'autres services essentiels pour les évacués pendant leur séjour au Rwanda".

En proie au chaos depuis la chute et mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est gouvernée par deux exécutifs rivaux: le Gouvernement d'union nationale (GNU) d'Abdelhamid Dbeibah installé à l'Ouest et reconnu par l'ONU, et l'autre dans l'Est, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar.

L'ONU s'est inquiétée récemment de la détérioration rapide de la situation économique et sécuritaire en Libye.