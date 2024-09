Le super typhon Yagi menace le sud de la Chine

Le typhon devrait toucher terre plus tard dans la journée de vendredi sur le littoral de Hainan - une destination de vacances populaire - et la province voisine de Guangdong, a indiqué l'agence de presse d'Etat Chine nouvelle, citant les autorités.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé, en été et en automne, par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l'est des Philippines et de la Thaïlande.

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.

