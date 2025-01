Les combats s'intensifient en RDC: l'ONU avance sa réunion d'urgence à aujourd'hui

Le Conseil de Sécurité de l'ONU a décidé d'avancer à aujourd'hui sa réunion d'urgence sur la situation en République démocratique du Congo (RDC). Les conflits s'intensifient dans l'est du pays entre l'armée congolaise et le M23, groupe armé antigouvernemental soutenu par le Rwanda.

Après l'échec d'une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola, le M23 et 3.000 à 4.000 soldats rwandais, selon l'ONU, ont rapidement gagné du terrain ces dernières semaines. Ils encerclent désormais presque complètement la capitale de la province du Nord-Kivu, Goma, qui compte un million d'habitants et au moins autant de déplacés.

Le Conseil de Sécurité de l'ONU se réunit en urgence dimanche au sujet de l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) entre l'armée et le M23, groupe armé antigouvernemental soutenu par le Rwanda, qui font craindre un embrasement régional.

Après plusieurs jours d'intenses combats dans lesquels 13 soldats étrangers dont trois Casques bleus ont été tués, le porte-parole de l'armée congolaise a accusé samedi le Rwanda d'être "déterminé à s'emparer de la ville de Goma", tout en assurant que les forces armées de la RDC sont elles aussi déterminées à "repousser l'ennemi".

Kinshasa a annoncé rappeler ses diplomates à Kigali "avec effet immédiat", dans un courrier daté de vendredi et rendu public samedi soir.

Dans l'est de la RDC riche en ressources naturelles, les conflits s'enchaînent depuis plus de trente ans. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et trêves ont déjà été décrétés puis rompus dans la région. Le dernier cessez-le-feu avait été signé fin juillet.