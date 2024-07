Les Etats-Unis portent un "coup très dur" au cartel de Sinaloa en capturant deux chefs

Deux chefs du cartel mexicain de Sinaloa ont été capturés par les Etats-Unis qui portent un coup majeur à l'un des réseaux de trafic de drogues "les plus meurtriers du monde", avec notamment les ravages du fentanyl, a déclaré vendredi le président Joe Biden.

Le fils Guzman Lopez, un trentenaire, s'est rendu, et "El Mayo", 76 ans, a été arrêté.

Le fils d'"El Chapo" a attiré "El Mayo" dans l'avion "sous de faux prétextes", ont révélé des responsables américains au New York Times.

Joaquin Guzman Lopez, fils du célèbre baron de la drogue "El Chapo" condamné et incarcéré aux Etats-Unis, aurait convaincu Ismael Zambada Garcia, alias "El Mayo", cofondateur du cartel, de prendre un avion prétendument à destination du sud du Mexique. Mais l'appareil a en réalité mis le cap au nord et atterri à El Paso, aux Etats-Unis, selon des médias américains.

Ce dernier a plaidé non coupable de trafic de drogue et blanchiment devant une juge fédérale du Texas, selon des documents judiciaires rendus publics vendredi. Son avocat a confié au Los Angeles Times que son client ne s'était "pas livré volontairement".

La prochaine audience est fixée au 31 juillet.

- "Fléau du fentanyl" -

Le président Biden s'est félicité que "deux des dirigeants les plus en vue du cartel de Sinaloa, l'une des organisations les plus meurtrières du monde", aient été capturés car "trop de nos concitoyens meurent à cause du fléau du fentanyl".

Ce puissant opiacé de synthèse, qui fait des ravages aux Etats-Unis, est "la menace la plus meurtrière à laquelle notre pays ait jamais été confronté en matière de drogue", a insisté le ministre de la Justice Merrick Garland.