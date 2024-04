Les influenceurs indiens en renfort dans la campagne de Narendra Modi

Maithili Thakur a été lauréate aux côtés d'une vingtaine d'influenceurs le mois dernier des "National Creators Awards", des prix organisés par le gouvernement pour promouvoir les "conteurs d'une nouvelle Inde sûre d'elle et qui s'affirme".

Ces jeunes aux millions d'abonnés ont pour point commun de promouvoir la culture de la majorité hindoue du pays, et plusieurs se sont engagés en faveur du BJP.

"De nombreux influenceurs collaborent avec le gouvernement et réalisent des vidéos", indique la jeune chanteuse qui compte 14 millions d'abonnés sur Facebook et plus de 4,5 millions sur Instagram et YouTube.