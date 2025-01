Les quatre otages israéliennes libérées par le Hamas sont arrivées en Israël

Les quatre otages israéliennes, libérées par le Hamas et remises au Comité international de la Croix-Rouge, sont arrivées en Israël ce samedi. Israël qui doit, en échange, libérer 200 Palestiniens détenus dans ses prisons.

Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa et Naama Levy, quatre soldates capturées lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, "sont en train de retrouver leurs parents" dans le sud d'Israël, selon un communiqué militaire.

Plus tôt en matinée, quatre véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont arrivés samedi à Gaza-ville pour récupérer les quatre otages israéliennes. Avant de monter dans les véhicules de la Croix-Rouge, les quatre otages ont été présentées sur un podium installé sur une place dans la ville de Gaza, au milieu d'une foule compacte encadrée par des combattants en treillis et cagoulés des Brigades Ezzedine al-Qassam, branche militaire du Hamas, et des Brigades al-Qods, branche armée du djihad islamique, selon un journaliste de l'AFP.

Selon des sources palestiniennes, Israël doit libérer samedi 200 Palestiniens détenus dans ses prisons en échange des quatre soldates. Cette liste de prisonniers, dont certains seront ramenés à Gaza et d'autres en Cisjordanie occupée, comprend 120 condamnés à la réclusion à perpétuité, parmi lesquels 70 doivent être exilés hors des Territoires palestiniens, a précisé une de ces deux sources sous couvert d'anonymat, compte tenu de la sensibilité du sujet.

Deux derniers enfants otages à Gaza

L'armée israélienne est très inquiète du "sort" des deux derniers enfants otages dans la bande de Gaza, a déclaré samedi son porte-parole, le contre-amiral Daniel Hagari, dans une déclaration télévisée après la libération de quatre soldates par le Hamas et le Jihad islamique.

"Israël exige le retour (...) de Shiri Bibas et de ses enfants, dont le sort nous préoccupe profondément", a déclaré l'amiral Hagari, en faisant référence à Kfir et à Ariel Bibas, âgés de 2 et 5 ans, enlevés avec leur mère le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël.