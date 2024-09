L'homme d'affaires Mohamed Al Fayed, décédé l'an dernier, accusé d'agressions sexuelles

Al Fayed était notamment le propriétaire de l'hôtel Ritz à Paris, du magasin de luxe Harrods ainsi que du club de football de Fulham à Londres. Il était également le père de Dodi Al Fayed, qui a eu une liaison avec la princesse de Galles, Diana. Tous deux ont été tués dans un accident de voiture survenu à Paris en 1997.

Selon la BBC, les agressions sexuelles perpétrées par Mohamed Al Fayed se sont étalées sur plusieurs années et on lieu à Londres, Paris, Saint-Tropez et Abou Dhabi. La société Harrods ne serait pas intervenue et aurait même couvert les faits.