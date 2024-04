L'homme qui a tenté de s'immoler par le feu devant le tribunal où est jugé Donald Trump dans un "état critique": il a revendiqué son geste

Trente minutes plus tard, une forte odeur d'hydrocarbures flottait toujours à cet endroit.

Dans un "état critique"

Il est jugé est dans un "état critique" et se trouve dans un centre de traitement des brûlés à New York, déclarent les autorités à la presse. "Des civils, des officiers, des membres de la police se précipitent dans le parc et s'efforcent d'éteindre le feu. Ils utilisent leurs manteaux et des extincteurs. Finalement, la FPNY (New York Fire Patrol) est intervenue et a réussi à éteindre le feu", dit un chef de la police de la ville de New York lors d'une conférence de presse.

"C'est une nouvelle très triste," réagit la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre après qu'un homme a tenté de s'immoler par le feu devant le tribunal de Manhattan où est jugé Donald Trump.