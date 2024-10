L'Iran "soutient les efforts" pour un cessez-le-feu simultané au Liban et à Gaza

Téhéran "soutient les efforts" pour un cessez-le-feu simultané avec Israël au Liban et dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi depuis Beyrouth le ministre iranien des Affaires étrangères.

"Nous soutenons les efforts pour un cessez-le-feu, à condition que, premièrement, les droits du peuple libanais soient respectés, et qu'il soit accepté par la Résistance", a dit aux journalistes Abbas Aragchi, en référence au Hezbollah.

"Deuxièmement, il doit intervenir simultanément avec un cessez-le-feu à Gaza", selon lui.

Le ministre a précisé lors d'une conférence de presse avoir évoqué la question du cessez-le-feu "avec les autorités libanaises", ajoutant : "nous sommes en contact avec d'autres pays pour instaurer un cessez-le-feu".

Paris et Washington, rejoints par des pays arabes, occidentaux et européens, ont appelé en septembre à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours entre Israël et le Hezbollah pour "donner une chance à la diplomatie".

Une initiative ignorée par Israël, qui a à l'inverse intensifié ses frappes et spectaculairement éliminé Hassan Nasrallah.

Le ministre iranien, reçu par le Premier ministre Najib Mikati et par le président du Parlement Nabih Berri, allié du Hezbollah, a assuré que Téhéran se tenait "fermement aux côtés de ses amis libanais".