L'ONU redoute les effets de l'hiver sur les Ukrainiens

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a affirmé lundi redouter les effets de l'hiver sur les Ukrainiens, dénonçant les attaques russes répétées visant l'infrastructure énergétique et entraînant des coupures d'électricité dans tout le pays.

Il a ainsi pointé du doigt les "attaques constantes de la Fédération de Russie contre des installations civiles telles que des hôpitaux, des écoles et des supermarchés, et des vagues répétées ciblant l'infrastructure énergétique et entraînant des coupures d'électricité dans tout le pays".

"Je crains pour les Ukrainiens cet hiver", a-t-il affirmé.

Handout

M. Türk a par ailleurs "regretté" que la Russie "ait jusqu'à présent refusé" d'accorder à son bureau l'accès aux régions russes touchées par le conflit, "y compris Koursk", théâtre depuis le 6 août d'une offensive d'ampleur des forces de Kiev.

Le 15 août, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait indiqué avoir envoyé "une demande aux autorités russes pour faciliter l'accès (...) aux zones de la Fédération de Russie touchées par les hostilités, y compris les régions de Belgorod, Briansk et Koursk, dans le cadre de (son) mandat de surveillance et d'évaluation des droits de l'homme".