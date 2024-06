L'ONU salue la fin de la détention d'Assange au Royaume-Uni

"Nous saluons la libération de Julian Assange (...) au Royaume-Uni et les avancées significatives vers un règlement définitif de cette affaire, sans nouvelle détention", a indiqué à l'AFP Elizabeth Throssel, une porte-parole du Haut-Commissariat.

Julian Assange est désormais poursuivi pour "complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale". Il devrait plaider coupable de ce seul chef, selon les documents judiciaires américains et être condamné à 62 mois de prison. Une peine déjà purgée en détention provisoire à Londres, ce qui lui permettrait de regagner libre son Australie natale.

"La détention de plus en plus prolongée de Julian Assange a également soulevé des sujets de préoccupation", a-t-elle ajouté. "Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation au cours des prochains jours".

Les États-Unis poursuivaient Julian Assange pour avoir rendu publics à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.