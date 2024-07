Macron se veut rassurant à l'Otan et reçoit un soutien appuyé de Scholz

La France est plongée dans l'incertitude depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'Etat le 9 juin, les élections législatives du 30 juin et 7 juillet n'ayant dégagé aucune majorité claire.

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé les engagements de la France sur l'Ukraine et l'Otan, malgré la crise politique qui la secoue, et reçu un soutien appuyé du chancelier allemand Olaf Scholz jeudi durant le sommet de l'Alliance à Washington.

"Il a dit que la France a aujourd'hui tous les moyens de confirmer ses engagements auprès de l'Ukraine et de ses alliés", a-t-elle souligné.

M. Macron donnera une conférence de presse jeudi à 21H15 GMT dans la capitale américaine, lui qui n'a pas pris la parole publiquement depuis le sommet européen de la fin juin et les législatives des 30 juin et 7 juillet.

Les partenaires occidentaux de la France redoutaient qu'une victoire du Rassemblement national (RN) ne remette en cause le soutien militaire de la France à l'Ukraine, ses engagements financiers au sein de l'Otan et son rôle moteur dans la construction européenne.

Mais l'extrême droite, créditée d'une possible majorité absolue avant le second tour, a finalement terminé troisième du scrutin, derrière la gauche et le camp présidentiel.

La question des engagements internationaux se pose aussi en partie pour La France insoumise (LFI), qui revendique la victoire au sein d'un Front populaire avec les socialistes, les écologistes et les communistes, ne disposant pas de la majorité absolue.