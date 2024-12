Maintenu et battu à mort par des agents de prison: une vidéo choquante de violences sur un prisonnier aux États-Unis publiée

La scène est entièrement filmée par des bodycams de plusieurs policiers. On y voit un détenu, il vient d'être transféré dans cette prison. Son nom, Robert Brooks, 43 ans. Menotté, il est transporté jusque dans une salle d'infirmerie par au moins 6 officiers. Sur place, on voit un policier le frapper au ventre avec une chaussure. Le départ, de plusieurs minutes de passage à tabac.

Les faits datent du 9 décembre, mais la procureure générale de New York vient de rendre ces vidéos publiques. Elle qualifie ces images de choquantes et dérangeantes. "En tant que procureure générale, j'ai la responsabilité et le devoir d'apporter de la transparence à la famille Brooks, à leurs proches et à tous les New Yorkais. Nous devons leur rendre des comptes", déclare Letitia James, procureure générale de l'État de New York.

Prison pour violence

Robert Brooks purgeait une peine de 12 ans de prison pour violence. La procureure ne précise pas si cette scène est causée par un incident initial. Quatorze employés de la prison ont été limogés, selon la gouverneure de l'état : "Nous n'avons aucune tolérance pour ceux qui dépassent les bornes, enfreignent la loi et se livrent à des violences inutiles ou à des abus ciblés", assure Kathy Hochul, gouverneure de l'État de New York.

La famille de Robert Brooks se dit dévastée par le visionnage de ces vidéos.