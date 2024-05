Mali: des groupes islamistes armés et des milices ethniques commettent des atrocités

Un groupe islamiste armé lié à Al-Qaïda a tué au moins 32 civils, dont trois enfants, et a incendié plus de 350 maisons dans le centre du Mali en janvier 2024, forçant environ 2.000 villageois à fuir, dénonce mercredi Human Rights Watch (HRW) dans un communiqué.

Plus tôt en janvier, une milice ethnique a tué au moins 13 civils, dont deux enfants, a enlevé 24 autres personnes et s'est livrée au pillage de biens et de bétail dans le centre du Mali, ajoute l'ONG, soulignant que ces attaques ont violé le droit international humanitaire et constituent des crimes de guerre apparents.

Human Rights Watch a documenté deux attaques menées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) contre les villages d'Ogota et d'Ouémbé, dans la région de Mopti, le 27 janvier. L'ONG rapporte aussi deux attaques menées par des milices dozos contre les villages de Kalala et de Boura, dans la région de Ségou, au début du mois de janvier.