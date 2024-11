Mark Zuckerberg invité à dîner chez Donald Trump: pourquoi est-ce important pour le patron de la tech?

Le patron de Meta, maison mère de Facebook notamment, "a été très clair sur son désir de soutenir et de participer à ce changement que nous observons tout autour de l'Amérique", a-t-il déclaré.

"Mark était reconnaissant de l'invitation à se joindre au président Trump pour un dîner et de l'opportunité de rencontrer les membres de son équipe au sujet de l'administration entrante", a de son côté annoncé un porte-parole de Meta.

Alors qu'ils s'étaient montrés prudents lors du premier mandat de Donald Trump, les patrons de la tech, à l'instar d'Elon Musk, se sont empressés de saluer sa victoire en novembre, et Mark Zuckerberg a fait partie de ceux qui l'ont félicité.

Mark Zuckerberg a mis fin à ses activités philanthropiques liées aux élections et son groupe Meta a modifié ses algorithmes pour réduire le contenu politique. Il avait précédemment déclaré qu'il ne renouvellerait pas l'initiative de la période Covid visant à financer des organisations à but non lucratif qui soutiennent l'infrastructure électorale américaine, les républicains considérant ces dons comme partisans.

Facebook a fait partie des réseaux sociaux qui ont banni Donald Trump après l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021.