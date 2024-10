Mexico sera "l'avant-garde des droits des femmes", promet sa nouvelle maire

"La sécurité des gens et principalement des femmes sera notre priorité", a poursuivi Mme Brugada, promettant plus de protection policière, d'utiliser les renseignements contre le crime organisé, et de s'attaquer aux causes sociales de l'insécurité.

La nouvelle maire de Mexico a également placé en haut de ses priorités la lutte contre la "gentrification", s'engageant à éviter les expulsions et à donner la priorité aux locations avec option d'achat pour les jeunes dans la mégapole aux neuf millions d'habitants.

Les prix à la vente ont augmenté de 21,7% et ceux à la location de 15,9% en 2023, au-dessus de l'inflation, d'après la lettre spécialisée Inmuebles24.com.