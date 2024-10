"Muslim d'apparence": le chercheur Pascal Boniface au coeur d'une polémique

Membre de l'aile du PS opposée à l'alliance avec La France insoumise (LFI), Karim Bouamrane s'est lui-même indigné d'être décrit comme un musulman "d'apparence", avant que le chercheur ne reconnaisse une "expression maladroite" et ne retire son message.

"Muslim d'apparence": la polémique ne désenfle pas autour du chercheur en géopolitique Pascal Boniface qui a qualifié ainsi le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane, figure montante du Parti socialiste, s'attirant les critiques du principal intéressé et d'une partie de la classe politique.

"Après 30 ans d'engagement à gauche, élu de la République depuis 1995, voilà comment un chercheur me qualifie et se disqualifie définitivement. La lutte contre l'essentialisation continue", a écrit dimanche sur X le maire de Saint-Ouen, d'origine marocaine et dont le nom avait circulé pour Matignon après les élections législatives anticipées du 7 juillet.

Dans l'émission de France 2 "Quelle époque" samedi, Karim Bouamrane avait déploré l'importation en France du conflit israélo-palestinien "à des fins électoralistes", reprenant le reproche fait à LFI, en particulier pendant la campagne pour les élections européennes du 9 juin.

"Sincèrement je m'interroge sur cet homme que je ne connais pas perso. Est-il un exemple de la méritocratie? Alors bravo! Ou instrumentalisé façon un muslim d'apparence qui ne critique pas Netanyahu et donc bénéficie d'une grosse promo médiatique", avait écrit Pascal Boniface.